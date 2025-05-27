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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün tamamlandı

        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün yarışları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 19:22 Güncelleme: 27.05.2025 - 19:22
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        Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün tamamlandı
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        Avrupa Yüzme Birliği (European Aquatics) tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Su Sporları Atlama Şampiyonası'nda 6. gün yarışları sona erdi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Türkiye Yüzme Federasyonunun ev sahipliğinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun 6. gününde erkekler senkronize 10 metre platform finali ile kadınlar 3 metre sıçrama tahtası atlayışları yapıldı.

        Erkekler senkronize 10 metre platform finalinde Ukrayna birinci, Almanya ikinci, İtalya üçüncü oldu.

        Kadınlar 3 metre sıçrama tahtası finalinde ise İsviçreli sporcu Michelle Luisa Heiberg birinciliği, Ermenistanlı sporcu Aleksandra Bibikina ikinciliği ve Alman sporcu Lena Hentschel üçüncülüğü elde etti.

        Dereceye girenlere düzenlenen törenle madalyaları takdim edildi.

        Türkiye'yi milli yüzücüler Sude Köprülü, Ece Şevval Erzincan ve Simay Arslankan'ın temsil ettiği şampiyonada, 23 ülkeden yaklaşık 100 sporcu hem bireysel hem de senkronize kategorilerde performanslarını sergiliyor.

        Organizasyon yarın kadınlar senkronize 10 metre platform finali ve erkekler 3 metre sıçrama tahtası finali ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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