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        Antalya'da yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

        Antalya'da yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 13:39
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        Antalya'da yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 33 şüpheli yakalandı
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        Antalya'da yasa dışı bahis ve şans oyunları operasyonunda 33 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet etmek" suçu kapsamında operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

        MASAK'ın raporunda yer alan ve Antalya'da ikamet eden 60 şüpheli hakkında tahkikat yürütüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tahkikat neticesinde, şüpheli şahıslardan banka hesapları ve IP adresleri kullanılan 39 şüpheli tespit edilmiştir. 39 şüphelinin hesaplarında 5 milyar 702 milyon 14 bin 936 lira işlem hacmi olduğu belirlenmiş, eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalanmıştır. Şahısların üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konulmuştur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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