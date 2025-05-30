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        Antalya'da 5 gündür kayıp Azerbaycanlı için arama çalışması başlatıldı

        Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı Elvin Aliyev için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:46
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        Antalya'da 5 gündür kayıp Azerbaycanlı için arama çalışması başlatıldı
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        Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı Elvin Aliyev için arama çalışması başlatıldı.

        Serik ilçesi Boğazkent Turizm Merkezi'nde konakladığı otelden 26 Mayıs sabahı ayrılan Elvin Aliyev'den (33) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

        Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Aliyev'in bulunması için çalışma yürütüyor.

        Aliyev'in 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda gazi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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