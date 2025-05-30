Antalya'da 5 gündür kayıp Azerbaycanlı için arama çalışması başlatıldı
Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı Elvin Aliyev için arama çalışması başlatıldı.
Antalya'da 5 gündür kendisinden haber alınamayan Azerbaycanlı Elvin Aliyev için arama çalışması başlatıldı.
Serik ilçesi Boğazkent Turizm Merkezi'nde konakladığı otelden 26 Mayıs sabahı ayrılan Elvin Aliyev'den (33) haber alamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.
Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Aliyev'in bulunması için çalışma yürütüyor.
Aliyev'in 2020'de 2. Karabağ Savaşı'nda gazi olduğu öğrenildi.
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