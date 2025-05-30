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        Antalya'da cezaevlerindeki mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek

        Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği projesi kapsamında cezaevlerindeki mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 16:50 Güncelleme: 30.05.2025 - 16:54
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        Antalya'da cezaevlerindeki mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek
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        Akdeniz Üniversitesi, Avrupa Birliği projesi kapsamında cezaevlerindeki mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Akdeniz Üniversitesi; Almanya, İtalya, Portekiz ve Avrupa Birliği (Erasmus+) iş birliğiyle cezaevlerindeki mahkumların tarımsal üretim yoluyla hem rehabilite edilmesi hem de meslek edinmelerine imkan sağlanması için proje hayata geçirdi.

        Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu destekleriyle yürütülen "Cezaevlerinde Sürdürülebilir ve Organik Sosyal Tarım Uygulamalarının İyileştirilmesi" başlıklı Erasmus+ projesini Türkiye'den Akdeniz Üniversitesi gerçekleştirecek.

        Proje kapsamında Elmalı, Döşemealtı ve Manavgat Cezaevlerinde mahkumlara organik tarım eğitimi verilecek. Bu sayede çevre dostu üretim teşvik edilirken mahkumların sosyal hayata adaptasyonu da desteklenecek.

        Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide Gübbük, Türkiye'nin yürütücüsü olduğu proje kapsamında, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde uluslararası bir çalıştay düzenlendiğini belirtti.

        Çalıştaya Almanya, İtalya ve Portekiz'den proje ortakları ile Ceza İnfaz Kurumları ve İş Yurtları yetkililerinin katıldığını kaydeden Gübbük, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de cezaevlerinde iş kolu olarak tarımda açık ve örtü altında meyve ve sebze yetiştiriciliği, sera teknolojileri, fide ve fidan yetiştiriciliği, fırıncılık, pastacılık, fotoğrafçılık ve ayrıca demir, kaynak, oto tamiri çok sayıda atölyelerin olması, yurt dışından gelen proje ortaklarımızın çok dikkatini çekti. Proje ortaklarımız bu durumun, meslek edindirme yanında, mahkumların davranışları üzerine de olumlu yansımalarının olabileceğine dikkat çektiler. Ayrıca eğitmenlerle yapılan görüşmelerden de olumlu geri bildirim aldılar."

        Gübbük, çalıştay neticesinde cezaevlerinde sertifikalı organik tarım üretimin arttırılması, toprak yapısının iyileştirilmesi için atıkların malç olarak kullanımının ön plana çıkarılması ve tarımsal faaliyetleri artırmayı istediklerini ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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