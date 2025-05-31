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        Antalya'nın "sanatçı ailesi" sevgiden doğan eserlerini sergide buluşturuyor

        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da doğal çakıl mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, eşi ve kızı ile aynı atölyede kendi deyimleriyle "sevgiden doğan" eserlerini ortak sergiler açarak sanatseverlerle buluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:03 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:03
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        Antalya'nın "sanatçı ailesi" sevgiden doğan eserlerini sergide buluşturuyor
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        SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da doğal çakıl mozaik sanatçısı Süleyman Sarı, eşi ve kızı ile aynı atölyede kendi deyimleriyle "sevgiden doğan" eserlerini ortak sergiler açarak sanatseverlerle buluşturuyor.

        Konyaaltı ilçesinde yaşayan Süleyman Sarı ve eşi Nejla Sarı ile kızları Gözde Sarı, kentte "sanatçı aile" olarak biliniyor.

        Sahillerden topladığı binlerce çakıl taşını sabır ve özveriyle mozaik esere dönüştüren Sarı, kenti kuşbakışı gören bir dağın yamacına konumlanan Geyikbayırı Mahallesi'ndeki evlerinin atölyesini kendisi gibi mozaik sanatçısı olan eşi, heykel ve yağlı boya eserler yapan kızı ile de paylaşıyor.

        Her köşesinde sanat eserleri bulunan evlerinde kendi deyimleriyle "sevgiden doğan" eserler üreten Sarı ailesi, Modern Sanatlar Galerisi'nde aralarındaki sevgi bağlarından esinlenerek adını "Bağlar" koydukları sergi açtı.

        - "Evimizde sanat tartışmaları, fikir alışverişleri yapıyoruz"

        Süleyman Sarı, AA muhabirine, doğal çakıl taşlarının rengine ve boyutuna hiç müdahale etmeden mozaik eserler ortaya koyduğunu belirtti.

        Taşları sahillerden ve dere yataklarından topladığını anlatan Sarı, bunları cımbız yardımıyla sanat eserine dönüştürdüğünü söyledi.

        Bazen yaptığı eserlerde çapı 2 milimetre kadar olan taşlar kullandığını aktaran Sarı, adeta cerrahi titizlikle işlediği eserlerini 8 ila 12 ayda tamamladığını kaydetti.

        Yaklaşık 53 yıldır sanatla ilgili olduğunu anlatan Sarı, "Eşimin ve kızımın da sanatçı ruhlu olması dolayısıyla evimizde bir sanat buluşması oldu. Evimizde sanat tartışmaları, fikir alışverişleri yapıyoruz. Bu çok güzel bir şey. Eşim ve kızım 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde birlikte sergi açmışlardı. Şimdi de aile sergisi açtık. Muhteşem ilgi gördü. En güzel çalışmalarımızı burada sergiledik." dedi.

        Sarı, yurt dışına açılmak istediğini, eserlerinin dünyanın önemli koleksiyonerlerinde de bulunmasını hedeflediğini vurguladı.

        - "Aramızdaki sevgi ve sanat bağı eserlerimize de yansıyor"

        Anne Nejla Sarı da bir evde 3 sanatçı olduğunu görenlerin şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

        Herkesin farklı teknikle eserler yaptığını anlatan Sarı, "Evimiz atölyeye dönmüş durumda. Her köşede bir sanat eseri var. Ev dağınık ama bundan şikayetçi değilim. Sanat hepimize iyi geliyor." diye konuştu.

        Yağlı boya resim ve heykel sanatıyla ilgilenen Gözde Sarı da anne ve babasının sanatçı olması dolayısıyla kalben ve zihnen sanata ait olduğunu hissederek büyüdüğünü dile getirdi.

        Sanat tarihi ve soyut resim sanatıyla ilgili eğitim aldığını aktaran Sarı, "Anne ve babamın da sanatçı olması dolayısıyla birbirimize fikirler sunuyoruz. Bu aslında bizi geliştiren bir durum. Her yaptığımız eserde birbirimizin izini görebilirsiniz. Aramızdaki sevgi ve sanat bağı eserlerimize de yansıyor. Bu bağ dolayısıyla birlikte açtığımız serginin adını da 'Bağlar' koyduk." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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