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        Kumluca'da satranç turnuvası düzenlendi

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:02 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:07
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        Kumluca'da satranç turnuvası düzenlendi
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        Antalya'nın Kumluca ilçesinde satranç turnuvası düzenlendi.

        Kumluca Belediyesi ve Satranç Federasyonu İl Temsilciği tarafından Günay Sahil Tesisleri'nde düzenlenen turnuvaya çok sayıda sporcu katıldı.

        Turnuvanın açılış törenine ilçe belediye başkanı Mesut Avcıoğlu, Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Erol Koca da katıldı.

        Avcıoğlu, satrancın çocuklar ve gençler üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtti.

        Satranç sporunun gençlerin düşünme becerilerini geliştirdiğini, sabırlı ve stratejik olmaya teşvik ettiğini dile getiren Avcıoğlu, turnuva ile ilçenin tanıtımına da katkı sağladıklarını kaydetti.

        Turnuva, yarın düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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