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        Batı Akdeniz'in ihracatı yüzde 7 arttı

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyelerince 5 ayda yapılan ihracat 1 milyar 186 milyon 808 bin dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 09:59 Güncelleme: 03.06.2025 - 09:59
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        Batı Akdeniz'in ihracatı yüzde 7 arttı
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        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) üyelerince 5 ayda yapılan ihracat 1 milyar 186 milyon 808 bin dolara ulaştı.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, bölgeden mayısta 242 milyon 783 bin 915 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

        Mayısta en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bu sektörü doğal taş ağırlıklı maden ve metaller, ağaç mamulleri ve orman ürünleri, kimya ile hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörlerinin takip ettiğini bildirdi.

        Yıl başından bu yana yapılan ihracatın ise 1 milyar 186 milyon 808 bin dolara ulaştığını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 5 ayda en fazla ihracatı yaş meyve ve sebze sektörü gerçekleştirdi, en fazla yurt dışı satışı ise Almanya'ya oldu. 1 Ocak - 31 Mayıs tarihleri arasında yaş meyve ve sebze sektöründe geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,66'lık bir artışla 380 milyon 56 bin 369 dolarlık ihracat yapıldı. Almanya'ya da geçen yıla göre yüzde 19,38 artışla 94 milyon 755 bin dolarlık ihracat gerçekleşti."

        Çavuşoğlu, 5 aylık dönemde en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sıralamasında ise Almanya'yı, Ukrayna, Rusya, Çin ve ABD'nin takip ettiği bilgisini verdi.

        Ukrayna'ya yapılan ihracatın yüzde 40,19 arttığının altını çizen Çavuşoğlu, Ukrayna'ya bu dönemde 88 milyon 846 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

        Başkan Çavuşoğlu, 5 aylık dönemde bölgeden 1852 firmanın 157 ülkeye ve bölgeye satış yaptığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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