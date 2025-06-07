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        Antalya'da sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi

        Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 15:25 Güncelleme: 07.06.2025 - 15:25
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        Antalya'da sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk yaşamını yitirdi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalına düşen Suriye uyruklu çocuk, hayatını kaybetti.

        Aşağıoba Mahallesi Yenimahalle mevkisinde Suriye uyruklu 8 yaşındaki Dunya Elsefir, sulama kanalına düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Küçük çocuğun bulunması için arama çalışmaları başlatan ekipler, Elsefir'in düştüğü yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta kanal içerisinde cansız bedenine ulaştı.

        Kanaldan çıkartılan Elsefir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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