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        Antalya'da karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

        Antalya'nın Demre ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 16:54 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:54
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        Antalya'da karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan kişi kurtarıldı
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        Antalya'nın Demre ilçesinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan yabancı uyruklu kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleköy mevkisinde, Fransa uyruklu S.C.L.G'nin düşerek yaralandığı ve karadan ulaşımın olmaması sebebiyle tahliye edilmesi gerektiği ihbarının alınması üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Bölgeye giden sahil güvenlik ekiplerince ilk müdahalesi yapılan S.C.L.G. botla getirilerek sağlık ekibine teslim edildi.

        Bilinci açık olduğu tespit edilen kişinin, Demre Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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