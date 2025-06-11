Antalya'da karadan ulaşımın olmadığı bölgede düşerek yaralanan kişi kurtarıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaleköy mevkisinde, Fransa uyruklu S.C.L.G'nin düşerek yaralandığı ve karadan ulaşımın olmaması sebebiyle tahliye edilmesi gerektiği ihbarının alınması üzerine, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.