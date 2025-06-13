Antalya'da doludan zarar gören çiftçilere gübre desteği sağlandı

Ürünlerin toparlanması için gübreye ihtiyaçları olduğunu ve eksiklerinin tamamlandığını ifade eden Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaşanan dolu afeti nedeniyle Manavgat’ta ürünleri zarar gören 70 çiftçiye 5 ton gübre verildi.

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