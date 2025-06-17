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        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 22:58 Güncelleme: 17.06.2025 - 23:06
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        Antalya'da ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde, arazi aracı ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Side Mahallesi Cennetler mevkisinde, Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde arazi aracı ATV kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada, ATV'de bulunan Mustafa E. ile Nurgül A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Nurgül A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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