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        Alanya'da zabıta ekipleri ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen oteli 112. kez mühürledi

        Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen otelin 112. kez mühürlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 18:27 Güncelleme: 24.06.2025 - 18:50
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        Alanya'da zabıta ekipleri ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen oteli 112. kez mühürledi
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde ruhsatsız çalıştırıldığı belirtilen otelin 112. kez mühürlendiği bildirildi.

        Alanya Belediyesinden yapılan açıklamada, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin daha önce defalarca mühürlenmesine rağmen yasalara aykırı şekilde işletilmeye devam edilen tesise yönelik denetimlerini sürdürdüğü kaydedildi.

        Payallar Mahallesi'nde yıllardır ruhsatsız faaliyet gösteren bir turizm tesisinin 112. kez mühürlendiği bildirilen açıklamada, "Mühür fekki (mühür bozma) nedeniyle bir kez daha işlem yapıldı. Yasal süreci hiçe sayan işletmeye yönelik gerekli tutanaklar tutulurken, mühürleme işlemi ekipler tarafından yeniden uygulandı." ifadelerine yer verildi.

        Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, halk sağlığını ve kamu düzenini hiçe sayan ruhsatsız işletmelere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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