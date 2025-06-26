Alanya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çuvala dolanmış bulunan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, çuvala dolanmış bulunan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Okurcalar Mahallesi'nde denize açılan bir grup amatör balıkçı, caretta caretta yavrusunun suya atılan çuvala dolandığını fark etti.
Amatör balıkçılar, tekneye aldıkları yavru carettayı çuvaldan kurtararak, yeniden denize bıraktı.
Balıkçılar, kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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