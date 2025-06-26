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        Alanya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çuvala dolanmış bulunan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:43 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:43
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        Alanya'da çuvala dolanan caretta caretta yavrusu kurtarıldı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde, çuvala dolanmış bulunan caretta caretta yavrusu, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

        Okurcalar Mahallesi'nde denize açılan bir grup amatör balıkçı, caretta caretta yavrusunun suya atılan çuvala dolandığını fark etti.

        Amatör balıkçılar, tekneye aldıkları yavru carettayı çuvaldan kurtararak, yeniden denize bıraktı.

        Balıkçılar, kurtarma anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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