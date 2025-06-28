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        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 13:25 Güncelleme: 28.06.2025 - 13:25
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        Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı
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        Antalya'da yüzde 76'ya ulaşan nemden ve yüksek sıcaklıktan bunalanlar sahilleri doldurdu.

        Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, havanın 36, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.

        Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

        Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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