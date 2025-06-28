Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinde denize girip serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.

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