Antalya'da fiber tekne yandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde fiber tekne yangında kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde fiber tekne yangında kullanılamaz hale geldi.
Manavgat Irmağı'nda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki fiber tekneden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın bölgeye gelen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında fiber tekne kullanılamaz hale geldi.
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