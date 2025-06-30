Finike'de eğlence merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı

Eğlence merkezlerindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 10 litre kaçak alkol, muşta ve balta ele geçirildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eğlence merkezlerine yönelik uygulamada genel kamu düzeni ile emniyet ve asayiş bakımından sakınca oluşturabilecek suç unsurlarını tespit etmek amacıyla çalışma yapıldı.

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