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        Finike'de eğlence merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı

        Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca eğlence merkezlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:59
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        Finike'de eğlence merkezlerinde asayiş uygulaması yapıldı
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        Finike İlçe Jandarma Komutanlığınca eğlence merkezlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Finike Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde eğlence merkezlerine yönelik uygulamada genel kamu düzeni ile emniyet ve asayiş bakımından sakınca oluşturabilecek suç unsurlarını tespit etmek amacıyla çalışma yapıldı.

        Eğlence merkezlerindeki şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 10 litre kaçak alkol, muşta ve balta ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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