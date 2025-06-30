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        Antalya'da Aspendos Antik Kenti yakınında çıkan yangın söndürüldü

        Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:36 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:36
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        Antalya'da Aspendos Antik Kenti yakınında çıkan yangın söndürüldü
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        Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos Antik Kenti su kemerlerinin yakınındaki otluk ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

        Belkıs Mahallesi'nde tarihi su kemerlerinin etrafındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki tarihi kemerler ve evlere sıçramadan söndürüldü.

        Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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