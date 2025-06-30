Antalya'da Aspendos Antik Kenti yakınında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Belkıs Mahallesi'nde tarihi su kemerlerinin etrafındaki otluk ve çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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