Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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