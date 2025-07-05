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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:42
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı
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        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de arasında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Böcek'in de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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