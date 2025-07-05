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        Antalya'da kafede çıkan yangın hasara yol açtı

        –Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 05.07.2025 - 14:19
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        Antalya'da kafede çıkan yangın hasara yol açtı
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        –Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesi üzerinde bulunan bir kafede, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın, büyümeden söndürüldü.

        Yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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