Çevre için seferber olan Şevki öğretmen öğrencisiyle 10 binden fazla atık pil topladı

VAHİT HAMDİ ÖZ - Antalya'nın Akseki ilçesinde görev yapan öğretmen Şevki Yüksel'in, öğrencisi Muhammet Şammat ile başlattığı atık pil toplama kampanyası, ilçe halkının da katılımıyla temiz çevre için seferberliğe dönüştü.

Henüz bebekken Suriye iç savaşına şahit olan Muhammet Şammat, yakınında patlayan bomba nedeniyle travma yaşadı. Öğretmen Yüksel, ailesiyle uzun yılladır Türkiye'de bulunan ve Emine Ahmet Büküşoğlu Ortaokulu'ndan öğrencisi olan Şammat'ın topluma aktif katılımı için özel ilgilendi.

​​​​​​Şevki öğretmen, 7. sınıfı tamamlayan 13 yaşındaki özel gereksinimli öğrencisi Muhammet Şammat'ın gelişimine katkı sağlaması için çevre dostu bir proje hazırladı.​​​​​​​

Öğrencisini de yanına alan Yüksel, okul, cami, hastane, market, restoran gibi belirli noktalara yaklaşık 4 ay önce atık pil kutuları yerleştirerek, temiz bir çevre için seferberlik başlattı. "Atık Pil Geri Dönüşüm Projesi" adıyla duyurulan kampanya ilçede karşılık buldu.

Çevre bilinci ve sosyal sorumluluğun ön planda tutulduğu projeyle kısa sürede yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 10 binin üzerinde atık pil doğadan uzaklaştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Ayrıca cami çıkışlarında, restoranlarda ve hastane acil servislerinde halka atık pilin zararlarını anlatan afişleri öğrencisi Muhammet'le dağıtan Şevki öğretmen, çevre duyarlılığı farkındalığı oluşmasına katkı sağladı.

Okullar yaz tatiline girse de Yüksel ile öğrencisi, atık pil toplamayı ve çevre bilinci için mücadele etmeyi sürdürüyor.

- "Proje öğrencimin gelişimine de katkı sağladı"

Şevki Yüksel, AA muhabirine, sosyalleşmesi için çaba gösterdiği öğrencisinin eğitimi sırasında çevre bilinci de oluşturacak bir proje hazırladıklarını söyledi.

Yüksel, "Özel bireylerin topluma aktif katılımını sağlamak amacıyla yola çıktık. Sadece pil toplamakla kalmadık. Hazırladığımız afişlerle halkı bilinçlendirdik, atık pillerin yeraltı sularına ve sağlığa verdiği zararı anlattık. Bu süreçte öğrencimin gelişimi beni ayrıca mutlu etti." diye konuştu.

"Pilini getir, geleceği koru" ve "Doğayı koru, ekonomiye katkı sağla" sloganlarıyla yürütülen projenin devam ettiğini belirten Yüksel, "Projemiz şu ana kadar hem çevreye hem de topluma önemli kazanımlar sundu. Bir kalem pilin 600 bin litre suyu kirlettiği gerçeğinden yola çıkan proje, Akseki'de örnek bir çevre hareketine dönüştü." ifadelerini kullandı.