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        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 10:02 Güncelleme: 10.07.2025 - 10:02
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        Alanya'da otelde fenalaşan turist kaldırıldığı hastanede öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaldığı otelde fenalaşan Alman turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Konaklı Mahallesi'ndeki bir otelde ailesiyle tatil yapan Alman uyruklu Hans Jürgen Helfer (59) odasında rahatsızlandı.

        Personelin ihbarı üzerine otele sağlık ekibi sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan Helfer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi, otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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