Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.