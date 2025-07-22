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        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 03:12 Güncelleme: 22.07.2025 - 03:12
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        Antalya'da 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Antalya’nın Serik ilçesinde 3 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

        Antalya-Alanya D400 kara yolu sanayi kavşağında sürücüleri belirlenemeyen 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı.

        Kazada midibüslerin sürücüleri ile 07 C 82257 plakalı servis aracında bulunan 3 kişi yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle kapanan Manavgat-Antalya yolu 1 saat süren çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

        Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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