GÜNCELLEME - Muhittin Böcek'in gelini tutuklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı, diğer 3 zanlı serbest bırakıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile eski Büyükşehir Belediyesi başkan vekili M.A'nın yeğeni H.A, kuyumcu K.A. ve iş insanı B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklandı, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

- Olay

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, şüpheli oğlu M.G.B'nin ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.