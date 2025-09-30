Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Kemer'de toplanacak

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı, 11-12 Ekim'de Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu'nun Kemer'de yapılacağını belirterek, Topaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Topaloğlu da böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için memnun olduğunu ifade etti.