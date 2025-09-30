Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Kemer'de toplanacak

        Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı, 11-12 Ekim'de Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 20:08 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu Kemer'de toplanacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu toplantısı, 11-12 Ekim'de Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek.

        Kemer Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, Başkan Yardımcısı ve Akdeniz Gazete Sahipleri Derneği Başkanı Ahmet Duran Yenigün, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'nu ziyaret etti.

        Taş, ziyarette yaptığı konuşmada, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanlar Kurulu'nun Kemer'de yapılacağını belirterek, Topaloğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

        Topaloğlu da böyle bir toplantıya ev sahipliği yaptıkları için memnun olduğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        Bakan Bayraktar'dan açıklamalar
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'

        Benzer Haberler

        Antalya'da kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendir...
        Antalya'da kazdıkları kuyuda jeneratör gazından zehirlendikleri değerlendir...
        Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
        Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (...
        Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (...
        Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        GÜNCELLEME 2 - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüph...
        GÜNCELLEME 2 - Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada 22 şüph...
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi