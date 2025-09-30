Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:48
        Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

        Sanık, son savunmasında, pişman olduğunu ve eski eşinin ölümüne sebep olduğu için vicdan azabı yaşadığını söyledi.

        Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'na "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmetti.

        - Olay

        Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

        Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti.

        Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

