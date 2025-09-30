Antalya'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu.

Sanık, son savunmasında, pişman olduğunu ve eski eşinin ölümüne sebep olduğu için vicdan azabı yaşadığını söyledi.

