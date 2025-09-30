Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (2)

Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Keskin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

