        Antalya Haberleri

        Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (2)

        İKİSİDE YAŞAMINI YİTİRDİAntalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Keskin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:36
        Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlenen 2 kişi öldü (2)
        İKİSİDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        Antalya'nın Aksu ilçesindeki ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuda jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zekeriya Taşdemir ile Emirkan Keskin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

