Kaçak kazdıkları kuyuda, jeneratörden çıkan gazdan zehirlendiler

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde ormanda kaçak kazıyla açtıkları yaklaşık 9 metrelik kuyuya inen Zekeriya Taşdemir ve Emirkan Keskin, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen hafif yaralı 1 kişi de hastaneye götürüldü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Kızıllı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekeriya Taşdemir, Emirkan Keskin ve adı öğrenilemeyen arkadaşları, ormanda yaklaşık 9 metrelik kuyu açtı. 3 arkadaş daha sonra buraya jeneratör indirdi. Taşdemir ve Keskin, bir süre kaldıkları kuyuda, jeneratörden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Arkadaşları Taşdemir ve Keskin’i çıkaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ve AFAD ekibi, halatla kuyuya indi. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir'i kendilerine bağlayan ekipler, halatla yukarı çıkarıldı. Sağlık ekibi, ilk müdahalelerini yaptığı Taşdemir ve Keskin'e kalp masajı uyguladı. Emirkan Keskin ve Zekeriya Taşdemir, ardından Kepez ve Döşemealtı devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu hafif olan ismi öğrenilemeyen kişi ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.