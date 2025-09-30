Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı (3)

        ANTALYASPORKULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMAAntalyaspor Kulübü, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonu kapsamında geçmiş dönemlerdeki bir kısım yöneticinin, gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

        Giriş: 30.09.2025 - 13:34 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:34
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 16 gözaltı (3)
        ANTALYASPORKULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

        Antalyaspor Kulübü, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasının 6'ncı dalga operasyonu kapsamında geçmiş dönemlerdeki bir kısım yöneticinin, gözaltına alınmasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Soruşturmanın gizliliği nedeniyle, şu an devam eden hukuki süreçle ilgili bir değerlendirmede bulunmamız mümkün değildir. Ancak maddi gerçeğin ortaya çıkartılması konusunda adalete olan inancımız tamdır. Yerel ve ulusal medyada 'Soruşturma Antalyaspor Derneğine Sıçradı, Antalyaspor'a Operasyon, Antalyaspor Derneğine Gözaltı' ve benzeri başlıklarla yapılan haberler üzerine iş bu duyuruyla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Belirtmek isteriz ki şu andaki yönetimlerde bulunan hiçbir dernek ve anonim şirket yöneticisi için soruşturma veya gözaltı kararı bulunmamaktadır. Devam eden süreçte Antalyaspor'umuzun kurumsal kimliğine zarar verebilecek, sportif ve mali yapısını sekteye uğratabilecek, sürecin soruşturma boyutuyla ilgisi olmaksızın bambaşka saiklerle algı oluşturmak adına yapılabilecek sosyal medya paylaşımları ve haberler konusunda hassas olduğumuzu, anılan paylaşımların tarafımızdan titizlikle takip edileceğini ve bu süreçteki paylaşımların sorumlu Antalyasporluluğun bir göstergesi kabul edileceği konusunda da uyarıda bulunuyoruz."

        SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.

        Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması' iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı. Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos’ta Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

