        Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak

        AYŞE YILDIZ - Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, 2028 sonuna kadar Adli Tıp Grup Başkanlıklarını 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yapılanma, adli tıpla ilgili bilirkişilik hizmetlerinde ciddi bir güç ve hızlanma sağlayacak." dedi.

        Giriş: 30.09.2025 - 12:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:01
        Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak
        AYŞE YILDIZ - Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Hızır Aslıyüksek, 2028 sonuna kadar Adli Tıp Grup Başkanlıklarını 30'a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu yapılanma, adli tıpla ilgili bilirkişilik hizmetlerinde ciddi bir güç ve hızlanma sağlayacak." dedi.

        Aslıyüksek, Antalya'da, 22-28 Eylül'de gerçekleştirilen "Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri"nde, AA muhabirine, 81 ilde yerinde adli tıp hizmeti sunduklarını ifade etti.

        Ağır Ceza Mahkemesi bulunan 54 büyük ilçede de adli tıp şube müdürlüklerini faaliyete geçirdiklerini vurgulayan Aslıyüksek, "2022 yılına kadar sadece saat 08.30-17.00 arası yapılan otopsi işlemlerini gece 00.00’a kadar uzattık, böylece şehir dışına gidecek cenaze sahiplerini mağdur eden bekleme süresini kısalttık. Ayrıca icapçı uygulamasıyla sabaha kadar, yani 24 saat adli tıp hizmeti verilmeye başlandı." diye konuştu.

        Aslıyüksek, en çok şikayet konusu olan iller arası otopsi gönderimi ve otopsi işlemi için cenaze bekleme sorunlarını tamamen çözdüklerini kaydetti.

        Adli Tıp Kurumunun ülke genelinde yaygınlaşmasının önemine değinen Aslıyüksek, şöyle konuştu:

        "2002'de 6 Adli Tıp Grup Başkanlığı vardı. Bugün İstanbul merkez olmak üzere 16 ilimizde de Adli Tıp Grup Başkanlıklarımız ve İhtisas Dairelerimiz bulunuyor. 2028 sonuna kadar da tüm büyükşehirlerde grup başkanlığı açmayı ve grup başkanlığı sayımızı 30'a çıkartmayı hedefliyoruz. Bir yıl içinde Sakarya ve Tekirdağ'da Adli Tıp Grup Başkanlıkları açma planımız var. Bu yapılanma, adli tıpla ilgili bilirkişilik hizmetlerinde ciddi bir güç ve hızlanma sağlayacak."

        - "Adli Tıp ile ilgili bilirkişilik hizmetlerinde tecrübeli ekip hayati önem taşıyor"

        Aslıyüksek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde acil durumlara hazırlıklı olan tecrübeli ekip sayesinde hızlı hareket edebildiklerini belirterek, şöyle devam etti:

        "Depremler sonrasında 538 adli tıp ve adli bilim uzmanlarımız, otopsi teknisyenlerimiz ve destek personelimiz, birlikte çalıştı. Depremde vefat eden 40 bin cenazeyi, Adli Tıp Kurumu olarak ailelerine biz teslim ettik. Ayrıca 4 bin 700 kimliği belirsiz cenazeyi DNA testi ve diğer kimlik belirleme yöntemleri ile tespit ederek yakınlarına ulaştırdık. 300 bebek ve çocuğu da DNA testiyle kimliklendirerek ailelerine teslim ettik. Demans hastası 17 yaşlı hastayı da kimliklerini belirleyerek ailelerine kavuşturduk."

        Aslıyüksek, tecrübeli personel sayesinde kitlesel felaketlerde hızlı ve etkin biçimde ölenlerin muayenesi, otopsi ve kimliklendirme yapabildiklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

