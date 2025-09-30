Habertürk
Habertürk
        Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı

        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, bugün yapılan patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:46 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:46
        
        Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, bugün yapılan patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Karayolları ekiplerince, Akseki-Seydişehir kara yolunda güvenlik önlemleri alınarak patlatmalı yol çalışması gerçekleştiriliyor.

        Saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yolun yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.

        Yetkililer, alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

