Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı
Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, bugün yapılan patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Karayolları ekiplerince, Akseki-Seydişehir kara yolunda güvenlik önlemleri alınarak patlatmalı yol çalışması gerçekleştiriliyor.
Saat 10.00 itibarıyla trafiğe kapatılan yolun yaklaşık 7 saat ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
Yetkililer, alternatif güzergahları tercih etmeleri konusunda sürücüleri uyardı.
