Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolu, bugün yapılan patlatmalı yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

