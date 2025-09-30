TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden, Kemer Kaymakamı Solmaz'a ziyaret

TEKNOFEST 2025'te iki farklı kategoride dereceye giren Göynük Fen Lisesi öğrencileri, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz ile bir araya geldi.

Solmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, başarılarından dolayı öğrencileri ve öğretmenleri kutladı.

Öğrencilere başarılarının devamını dileyen Solmaz, bilimi ve teknolojiyi geliştirme yolunda gösterdikleri gayretin herkes için örnek teşkil ettiğini söyledi.

Ziyarete, Göynük Fen Lisesi Müdürü Ali Yıldırım, Müdür Yardımcısı Melikşah Kuray ve öğretmenler de katıldı.