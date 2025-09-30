Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalyaspor AŞ'den "hafriyat operasyonu"na ilişkin açıklama:

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hafriyat yolsuzluğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonun Antalyaspor AŞ ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:41 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalyaspor AŞ'den "hafriyat operasyonu"na ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında hafriyat yolsuzluğu iddiaları üzerine düzenlenen operasyonun Antalyaspor AŞ ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi.

        Antalyaspor AŞ'den yapılan açıklamada, "Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından başlatılan ve kamuoyunda 'hafriyat dosyası' olarak bilinen konu çerçevesinde bu sabah yapılan operasyonun futbol takımımızı bünyesinde bulunduran Antalyaspor AŞ ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğini önlemek amacıyla bu açıklamanın yapılması zaruri hale gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, yönetim kurulunun tüm odak ve motivasyonunun yalnızca futbol takımının başarısı üzerine olduğu kaydedildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik sürdürülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, kentteki hafriyat işlerinden elde edilen gelirin Antalyaspor'a aktarılmadığı iddiaları üzerine bugün operasyon düzenlenmişti. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda polis ekiplerince, "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ismi bir süre önce "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen dernekte ve Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde arama yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6'ncı dalga 'rüşvet' operasyonu: 1...
        TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden, Kemer Kaymakamı Solmaz'a ziyaret
        TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencilerden, Kemer Kaymakamı Solmaz'a ziyaret
        Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Akseki-Seydişehir kara yolu ulaşıma kapatıldı
        Opera ve bale sanatçıları en iyi performans için perde arkasında zamanla ya...
        Opera ve bale sanatçıları en iyi performans için perde arkasında zamanla ya...
        Antalya'da "Romalı kadın hayırsever Menodora"nın mezarı tespit edildi
        Antalya'da "Romalı kadın hayırsever Menodora"nın mezarı tespit edildi
        Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak
        Büyükşehirlerde Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları yaygınlaştırılacak