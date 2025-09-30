Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da anne adaylarına ağız ve diş sağlığı hizmeti

        Antalya'daki Döşemealtı Devlet Hastanesinde anne adaylarına özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:48 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:48
        Antalya'da anne adaylarına ağız ve diş sağlığı hizmeti
        Antalya'daki Döşemealtı Devlet Hastanesinde anne adaylarına özel ağız ve diş sağlığı hizmeti veriliyor.

        Antalya İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Döşemealtı Devlet Hastanesi'ne başvuran her anne adayı, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından muayene edildikten sonra ebe eşliğinde diş kliniği bünyesinde oluşturulan "Gebe Ağız ve Diş Polikliniği"nde kontrolden geçiriliyor.

        Ayrıca hastane bünyesindeki Gebe Okulu müfredatına "Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri" eklendi. Her cuma düzenlenen bu eğitimlerle anne adaylarına ağız ve diş bakımı konusunda bilinç kazandırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Döşemealtı Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kamil Gökhan Açar, uygulama sayesinde anne adaylarının gebelik sürecini daha bilinçli, güvenli ve sağlıklı geçirmelerinin hedeflendiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

