Gazipaşa'da eTwinning Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 17 öğretmen, 18’i ulusal, 6’sı Avrupa olmak üzere toplam 24 eTwinning Kalite Etiketi ödülü kazandı.

Gazipaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Yetkin ve Şube Müdürü Ramazan Yılmaz'ın katılımıyla eTwinning projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Törende, eTwinning projeleriyle öğrencilerine farklı ufuklar açan, yenilikçi eğitim anlayışını sınıflara taşıyan öğretmenler ödüllendirildi.

Yetkin, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin gayretlerinin ilçenin eğitim kalitesine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Bu ödüller yalnızca bir başarı belgesi değil, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir vizyonun göstergesidir. Hedefimiz Akdeniz’in incisi Gazipaşa’mızı eğitimin her noktasında zirveye taşımaktır." dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere ödülleri verildi.