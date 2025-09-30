Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele sürüyor

        Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:21 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:21
        Antalya merkez ve bazı ilçelerinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sürdürülmesi, kaçakçılık ve organize suçların önlemesi amacıyla merkez Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı ile Manavgat ve Alanya ilçelerinde çalışma yaptı.

        Çalışmalarda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan 15 olayda, 18 şüpheliye adli işlem gerçekleştirildi.

        Yapılan aramalarda, 2 milyon 907 bin makaron, 12 bin 948 kilogram tütün, 1329 sigara, 866 elektronik sigara, 68 şişe içki, 308 adet emtia ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

        Ayrıca aranan kişilere yönelik yapılan çalışmalarda da 4 firari hükümlü yakalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

