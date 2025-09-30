Habertürk
Habertürk
        Antalya Haberleri

        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 16:36 Güncelleme: 30.09.2025 - 16:36
        Antalya'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi
        Antalya'da polis ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında son bir haftada operasyonlar düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışma yaptı.

        "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan yakalanan 29 şüpheliden 13'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan ise 130 şüpheli gözaltına alındı.

        "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 1 şüpheli yakalandı.

        Aranan kişilere yönelik çalışmalarda ise uyuşturucu suçlarından aranması olan 13 kişi gözaltına alındı, 6'sı cezaevine gönderildi.

        Yapılan çalışmalarda, 4 kilo 697 gram esrar, yaklaşık 457 bin 520 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 104 gram kokain, 3 bin 571 sentetik ecza, 13 gram eroin, farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 kök kenevir bitkisi, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

