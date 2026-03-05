Canlı
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 14:07 Güncelleme:
        Antalya'da eşini silahla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

        Antalya'da eşini silahla ateş ederek öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Abdullah P, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.


        Duruşmada savunma yapan sanık, yaşanan olayda kendisinin mağdur olduğunu öne sürerek, "Bir öğretmen babası olarak söylüyorum, gerçekten çok zor durumdayım. Kendisi beni aldattı. Pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

        Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde Abdullah P. (55), 27 Kasım 2024'te 6 çocuk annesi eşi Hale Akbaş P'yi (39) silahla öldürmüş, olay yerinden kaçan Abdullah P, ekiplerce yakalanmıştı.

