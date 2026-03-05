Canlı
        Alanya Haberleri

        Alanya'da "Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali" için başvurular başladı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali" için başvurular başladı.

        05.03.2026 - 14:02
        ALKÜ'den yapılan açıklamaya göre, Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) katkılarıyla düzenlenecek etkinlikte, farklı yaş kategorilerinden yarışmacılar performans sergileyecek.

        İki gün sürecek festival kapsamında yarışma performanslarının yanı sıra konser ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

        ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olmadığını, aynı zamanda bulundukları şehirlerin sosyal ve kültürel gelişimine de katkı sunduğunu belirtti.

        Festival ile genç yeteneklere kendilerini gösterme imkanı sunmayı ve Alanya'yı sanatın evrensel diliyle buluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Türkdoğan, organizasyonun her yıl büyüyerek geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını, festivalin farklı yaş kategorilerinden yarışmacıları ve alanında uzman jüri üyelerini bir araya getireceğini ifade etti.

        Etkinliğin Alanya'nın kültür turizmine katkı sağlayacağına inandıklarını anlatan Türkdoğan, yarışmaya katılmak isteyenlerin başvurularını 29 Nisan'a kadar "pianofest.alanya.edu.tr" adresi üzerinden yapabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

