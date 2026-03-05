Antalya DOB, mart ayında birçok opera ve bale etkinliğine ev sahipliği yapacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), mart ayında dünya prömiyerinden klasik baleye, operadan konser ve çocuk yapımlarına uzanan programlarla sanatseverlerin karşısına çıkacak.



Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirecek mart ayı programında farklı disiplinleri bir araya getiren eserler sahnelenecek.



Programda yeni prodüksiyonlar, klasik eserler ve çocuklara yönelik temsillere yer verilecek.



Anadolu ezgilerini çağdaş sahne diliyle yeniden yorumlayan, türkü geleneğini klasik orkestral yapı ile caz ve blues etkileriyle buluşturan "Nefes" adlı rejili konser, 10 ve 31 Mart'ta yeniden sahnelenecek.



Klasik bale repertuvarının önemli eserlerinden 'Giselle' de bu sezon ilk kez mart ayında Antalya seyircisiyle buluşacak. Aşk, ihanet ve bağışlama temalarını dans diliyle sahneye taşıyan eser, romantik bale geleneğinin öne çıkan örnekleri arasında yer alıyor.



Opera repertuvarında ise Wolfgang Amadeus Mozart'ın başyapıtlarından "Don Giovanni" 24 Mart'ta sahnelenecek. Tutku, güç ve ahlaki yüzleşme temalarını ele alan eser, güçlü dramatik yapısıyla izleyiciyi etkileyici bir hikayeye davet ediyor.



Programda ayrıca Gaetano Donizetti'nin opera buffa türünün sevilen eserlerinden "Aşk İksiri" de 17 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.



Mart ayı konser programında yer alan Barok dönemi eserlerinden oluşan "Müzikal Rönesans" konseri ise 9 Mart'ta gerçekleştirilecek.



Program kapsamında çocuklara yönelik temsillerde ise çocuk operası "Rapunzel" ile "Dino Ormanı" adlı çocuk oyunu sahnelenecek.



Öte yandan müzikseverler ücretsiz olarak Suna & İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde 4, 11 ve 18 Mart'taki konseri dinleyebilecek.

