        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberleri

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ilçelerde iftar programları düzenledi

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, (AESOB) ramazan ayı kapsamında ilçelerde geleneksel iftar programları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 12:51
        AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, programlar, ramazanın ilk gününde Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in katılımıyla kent merkezinde başlayan iftar programları ilçelerde devam ediyor.

        Ardından 2-4 Mart'taki iftar programları, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Finike, Kumluca, Kaş, Demre, Elmalı, Hasyurt ve Turunçova'da yapıldı.

        Programlarda, ilçe protokolü, kurum müdürleri, oda başkanları, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile genel sekreterleri yer aldı.

        Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, iftar programları öncesinde ilçelerdeki oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Ayrıca Dere, ilgili bölgelerde faaliyet gösteren esnaf teşkilatının sorun, talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

        Dere, programların esnaf teşkilatı ile siyasi temsilciler arasında samimi bir köprü kurulmasını, istişare kültürünün güçlenip verimli fikir alışverişlerinin gerçekleşmesini sağladığını kaydetti.

