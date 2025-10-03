Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da Düden Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çayda bir erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 16:22 Güncelleme: 03.10.2025 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da Düden Çayı'nda bir erkek cesedi bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde çayda bir erkek cesedi bulundu.

        Habipler Mahallesi, 5716 Sokak'taki Düden Çayı'nda sazlıkların olduğu bölgede hareketsiz duran bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

        Bot yardımıyla çayın kenarındaki sazlık alana gelen AFAD ekibi hareketsiz duran kişiyi çıkardı.

        Yapılan incelemede yaklaşık iki hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kişinin erkek olduğu tespit edildi.

        Henüz kimliği tespit edilemeyen ceset, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Anneannesi ile teyzesini benzinle ateşe vermişti! İşte caninin akıl sağlığı!
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Bizim Çocuklar'ın aday kadrosu açıklandı!
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        Münih Havalimanı'nda drone alarmı
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        3 yıla kadar hapsi istendi
        3 yıla kadar hapsi istendi
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Rize'nin altın seçimi
        Rize'nin altın seçimi
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?
        Zararsız bir iz mi, hastalık habercisi mi?

        Benzer Haberler

        Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
        Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
        Altın Portakal'da "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri açıkland...
        Altın Portakal'da "Ulusal Belgesel Film Yarışması"nın jüri üyeleri açıkland...
        Kaza geçiren hemşirenin kalp masajıyla hayatta tutmak istediği teyzesi kurt...
        Kaza geçiren hemşirenin kalp masajıyla hayatta tutmak istediği teyzesi kurt...
        Esnaf arasındaki tartışma sokağa taştı; 2 iş yeri mühürlendi
        Esnaf arasındaki tartışma sokağa taştı; 2 iş yeri mühürlendi
        'Hafriyat' soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
        'Hafriyat' soruşturmasında 7 şüpheli adliyede
        Kepez'de park yenileme ve düzenleme çalışması yapıldı
        Kepez'de park yenileme ve düzenleme çalışması yapıldı