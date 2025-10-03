Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Örnek Mahallesi 1538. Sokak'ta iki katlı evin üst katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, bu sırada kontrol amaçlı tahliye edildi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ettikleri evde buldukları kediyi dışarı çıkardı.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, evde hasar oluştu.
