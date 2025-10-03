Antalya'da evde çıkan yangında hasar oluştu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri, bu sırada kontrol amaçlı tahliye edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.