        Antalya Haberleri

        Adli tıp uzmanlarını en çok bebek otopsilerini yapmak zorluyor

        AYŞE YILDIZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Adli Tıp Klinik Şefi İdris Deniz, adli tıp uzmanlarını en çok zorlayan şeyin bebek otopsileri olduğunu belirterek, "Bütün vakaları unuturuz ama bebekleri unutamayız, uzun süre hafızamızda kalır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:09
        Deniz, Antalya'da katıldığı Adli Tıp Kongresi'nde AA muhabirine, Türkiye'nin adli tıp ve adli bilişim alanında yaygın şubeleriyle, ileri teknolojiyle önemli başarısının olduğunu söyledi.

        KKTC'deki adli tıp işlemlerini anlatan Deniz, "Bizde ölüm sorgu yargıçlığı var. Bir ölümlü olay olduğunda yazılı mahkeme kararıyla bize 'otopsi yapın' diye emir verilir. Türkiye'de savcılık ve adli tıp uzmanı birlikte bizde ise sadece adli tıp uzmanı otopsiye girer. Savcı ya da yargıç otopsi safhasında hiç olmaz. Ya da bir olay yeri oldu. Yargıç ya da savcı yine olay yerinde de olmaz. Adli tıp uzmanı ve polis birlikte olur." diye konuştu.

        KKTC'de savcıların yerine polis çavuşları ve polis müfettişlerinin olduğuna dikkati çeken Deniz, mahkemeye kadar olan safhada polis çavuşlarıyla ve müfettişlerle birlikte çalıştıklarını anlattı.

        Deniz, özellikle son yıllarda otopsilerdeki vakalar açısından değişiklik olduğunu dile getirerek, "Birçok ülkede olduğu gibi özellikle uyuşturucularla ilgili ciddi sorun var. Kıbrıs'ta yabancı uyruklu vatandaşlarda daha çok olmak üzere çok karmaşık, kokteyl tarzı uyuşturucular kullanıyorlar ve bunları sizin yakalamanız her defasında zor oluyor. Her defasında farklı kimyasallarla hazırladıkları uyuşturucuları bulmanız zor oluyor. Otopside yeni inceleme metotları ve kitler geliştirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        - "Denizden oldukça fazla kimliksiz cesetler geliyor"

        Deniz, zorlandıkları vakalarda Türkiye ile çalıştıklarını vurgulayarak, "Zor vakaların otopsi işlemlerinde Türkiye'nin tecrübesinden yararlanıyoruz ve Türkiye ile birlikte bu işi götürüyoruz. Türkiye Adli Tıp Kurumu Başkanlığı her türlü desteği sağlıyor." dedi.

        Bulundukları coğrafyada fazla ada olduğundan çok fazla mülteci geldiğini dile getiren Deniz, şunları kaydetti:

        "Bölgemizde çok fazla mülteci, denizden oldukça fazla kimliksiz cesetler geliyor. Türkiye ile birlikte çalışarak bunları sonuçlandırmaya çalışıyoruz. Adli tıp uzmanlarını en zorlayan şey bebek otopsileridir. Hepimiz insanız, duygularımız var. Her zaman bir çocuk ya da bir bebek otopsisi yapmak diğer adli tıp uzmanlarını olduğu gibi bizi de üzüyor. Bu otopsileri hep üzülerek yaparız, bütün vakaları unuturuz ama bebekleri unutamayız, uzun süre hafızamızda kalır. Özellikle de istismar edilerek öldürülen bebekler kalıcı hasar bırakıyor."

        Deniz, aynı anda kıyıya vuran bazen toplu olan cesetleri kimliklendirmenin çok zor olduğunu belirterek, buna tüm ülkelerin ortak bir çözüm geliştirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

