Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarında kullanılan silahların ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

