        Antalya Haberleri

        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 10:50 Güncelleme: 04.10.2025 - 10:50
        Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
        Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "kasten öldürme", "yaralama" ve "iş yeri kurşunlama" olaylarında kullanılan silahların ticaretinin yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda, 49 pompalı tüfek ve 4 el telsizi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

