Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası 100. yılında Antalya'da sergilendi

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası ve beraberindeki eserler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:21 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası 100. yılında Antalya'da sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası ve beraberindeki eserler, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sergilendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Altın Parası Sergisi"nin açılışı, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi H Blok Atrium'da gerçekleştirildi.

        Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, burada yaptığı konuşmada, paranın Cumhuriyetin ekonomik yolculuğunda, bağımsızlığındaki en önemli ilk simgelerinden olduğunu söyledi.

        Serginin gençlere güzel mesajlar ilettiğini belirten Özkan, "Burada sergilenen paramız ayrı güzel, bayraklarımız ayrı güzel." dedi.

        Eserlerin sahibi Bahadır Kalaycı da devletin ilk altın parasının 100 yaşına girdiğini ve koleksiyoner olarak basılan paralardan bulabilmek için 10 yıl çalıştığını aktardı.

        Bugüne kadar hiçbir altın paranın sergilenmediğini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

        "Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk altın parası 36,14 milim ağırlığında 3,5 santimetre çapında 22 ayar altından toplam 226 adet basılmıştır. Bu paralar Harf Devriminden sonra yeni alfabeye geçtiğimiz için bir kısmı süs eşyası yapmak için bilezik, kolye yapmak amacıyla eritilmiştir. Bugün bilinen bir elin parmakları kadar miktardadır. Bugüne kadar gördüğünüz paranın dışında hiçbir para sergilenmemiştir. Hep bu paralar kapalı yerlerde saklanmıştır."

        Ayrıca sergide altın paranın yanı sıra 1927'de basılan milletvekillerine verilen özel baskılı Nutuk, halk tipi Nutuk, 100 yıllık Türk Bayrakları ve haritalar da yer aldı.

        Sergiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam

        Benzer Haberler

        Antalya Eczacı Odası Başkanı Çelebi: Kur beklentisi nedeniyle ecza depoları...
        Antalya Eczacı Odası Başkanı Çelebi: Kur beklentisi nedeniyle ecza depoları...
        Antalya'da sinyalizasyon sistemleri yenileniyor
        Antalya'da sinyalizasyon sistemleri yenileniyor
        SAR Arama Kurtarma Derneği üyelerinden ANFAŞ Başkanı Bıdı'ya teşekkür ziyar...
        SAR Arama Kurtarma Derneği üyelerinden ANFAŞ Başkanı Bıdı'ya teşekkür ziyar...
        Alanya'da öğrencilerden Gazze'ye koreografili destek
        Alanya'da öğrencilerden Gazze'ye koreografili destek
        Antalya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralan...
        Antalya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralan...
        Antalya'da "Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği düzenlenecek
        Antalya'da "Kariyer ve İstihdam Günü" etkinliği düzenlenecek