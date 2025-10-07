Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da öğrencilerden Gazze'ye koreografili destek

        Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, "Free Gaza" (Özgür Gazze) koreografisi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:42 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:42
        Alanya'da öğrencilerden Gazze'ye koreografili destek
        Antalya'nın Alanya ilçesinde öğrenciler, "Free Gaza" (Özgür Gazze) koreografisi oluşturdu.

        Melahat Seher İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için koreografi hazırladı.

        Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, İngilizce olarak "Free Gaza" yazısı oluşturarak Filistin ve Türk bayraklarını dalgalandırdı.

        Galeri
        Galeri

