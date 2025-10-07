Antalya'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Tüfekten çıkan saçmalardan yaralanan Argüner G. ve Doğan K. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yeşildere Mahallesi 2870 Sokak'ta iki ailenin üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar pompalı tüfek ve tabancayla birbirlerine ateş açtı.

