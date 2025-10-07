Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Krasilinkov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İncekum Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin plajından denize giren Rusya uyruklu Sergey Krasilinkov (55), bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

