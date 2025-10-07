Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren turist hastanede öldü

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 13:22 Güncelleme: 07.10.2025 - 13:22
        
        Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Rus turist, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İncekum Mahallesi'nde tatil yaptığı otelin plajından denize giren Rusya uyruklu Sergey Krasilinkov (55), bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan ve sağlık ekibince hastaneye kaldırılan Krasilinkov, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Turistin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

