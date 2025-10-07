Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

        Antalya'nın Serik ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 12:56 Güncelleme: 07.10.2025 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'nın Serik ilçesinde 8 yaşındaki çocuğun minibüsün çarpması sonucu ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kökez Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Aslı Ela Yılmaz'a minibüsün çarptığı kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Görüntüde, yol kenarında bisikletiyle bekleyen Aslı Ela'ya minibüsün çarpması ve çocuğu sürüklemesi yer alıyor.

        Mehmet A. yönetimindeki okul servisi olarak kullanılan 07 C 82085 plakalı minibüsün 2 Ekim'de çarptığı Aslı Ela Yılmaz ağır yaralanmış, Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra Antalya'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        TÜİK'ten 'kadına şiddet' araştırması
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Feci kaza: 4 işçi öldü! 4'ü ağır, 14 yaralı var!
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        Engelli iki kardeşin trajik sonu!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        Turuncu ve sarı alarm! Sağanak yağmur ve lodos uyarısı
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        "İsrail gözlerimizin önünde bir ulusu yok etmeye çalışıyor"
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Halep’te ateşkes anlaşmasına varıldı
        Sendikalar kan kaybediyor
        Sendikalar kan kaybediyor
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu

        Benzer Haberler

        Husumetli ailelerin silahlı kavgası; 2 yaralı
        Husumetli ailelerin silahlı kavgası; 2 yaralı
        BAİB Başkanı Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine ihracattaki küresel trendl...
        BAİB Başkanı Çavuşoğlu, üniversite öğrencilerine ihracattaki küresel trendl...
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşması Antalya'da yapılacak
        Türkiye Turizm Tedarik Akdeniz Buluşması Antalya'da yapılacak
        Serçe yavrusu "Kıvılcım" emekli hemşirenin yoldaşı oldu
        Serçe yavrusu "Kıvılcım" emekli hemşirenin yoldaşı oldu
        Alanya'ya "Oosterdam" kruvaziyeri ile 1878 yolcu geldi
        Alanya'ya "Oosterdam" kruvaziyeri ile 1878 yolcu geldi
        Beynine pıhtı atıp yatağa bağımlı hale gelen bahçıvan için fizik tedavi tal...
        Beynine pıhtı atıp yatağa bağımlı hale gelen bahçıvan için fizik tedavi tal...