Antalya'da 8 yaşındaki çocuğun yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Mehmet A. yönetimindeki okul servisi olarak kullanılan 07 C 82085 plakalı minibüsün 2 Ekim'de çarptığı Aslı Ela Yılmaz ağır yaralanmış, Serik Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk daha sonra Antalya'daki başka bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, tutuklanmıştı.

