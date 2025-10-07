Antalya'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde FETÖ üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekipler, çalışma kapsamında FETÖ kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan L.Ş'yi (48) Demirtaş Mahallesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.